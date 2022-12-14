"Была неисправность самолета": Ускенбаев о задержке рейса SCAT в Таиланд

Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) в кулуарах кабмина рассказал, в чем была причина задержки рейса авиакомпании SCAT в Пхукет, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев указал на технические причины.

"Техническая причина была. Сейчас комиссия отработала. SCAT предоставил все данные, что они все услуги оказали", — заявил глава МИИР.

Также министру задали вопрос о том, что это была за техническая причина.

"Это не поломка самолета. Понятие "неисправность самолета", чтобы людей не пугать: даже если один датчик не работает, это считается неисправностью. Но в любом случае, пока причина не выяснится, самолет не взлетает", — сказал Ускенбаев.

Напомним, в начале декабря в соцсетях появились сообщения о том, что десятки казахстанцев, собиравшихся улететь на отдых в Пхукет (Таиланд) самолетом авиакомпании SCAT, более суток прождали свой рейс в столичном аэропорту.

В пресс-службе компании тогда сообщили, что самолет с пассажирами уже вылетел в Пхукет. Заявлялось, что задержка составила 1,5 суток.

"Вылет рейса "Астана – Пхукет" был задержан. Причиной послужил сдвиг расписания и ожидание прибытия резервного ВС. Ситуация усугубляется неблагоприятными метеоусловиями в ряде городов РК и ограничением времени работы аэропорта Пхукета.

На время ожидания вылета пассажирам предоставлено проживание в отеле с обеспечением всего необходимого. По вопросам компенсаций необходимо обращаться в турагентство, в котором приобретался турпакет", — сообщили тогда в пресс-службе SCAT.

Через несколько дней, 7 декабря, телеканал КТК сообщил об еще одной задержке рейса SCAT, пассажиры которого собирались улететь на отдых в Пхукет (Таиланд).

"Мы выкупили билеты с 4 по 11 декабря. У наших знакомых, которые вылетели раньше этой же авиакомпанией, сначала на сутки рейс задержали, потом на 2-3 суток, и то же самое у нас.

До этого сказали, что переносится на 4-е, 5-е, 6-е, и вчера прислали сообщение, что переносят, вот, на 7 декабря. Отель в Пхукете (проживание в отеле - прим. ред.) нам не будут продлевать, отдых сокращается, мы теряем деньги. А тур на двоих нам обошелся в 1 миллион 700 тысяч", — говорилось в публикации.

В авиакомпании пояснили, что причиной сдвига времени вылетов послужила задержка вылета рейса Астана - Пхукет 1 декабря.

"Авиакомпанией приняты максимальные меры для урегулирования ситуации и своевременной отправки пассажиров, чей рейс был задержан. Задействованы резервные воздушные суда, оптимизировано расписание.

В настоящий момент все пассажиры перевезены. По вопросам компенсации необходимо обратиться в турагентство, в котором приобретался туристический пакет", — объяснила руководитель отдела PR и маркетинга АО "Авиакомпания SCAT" Виктория Старожилова.

Как сообщил телеканал, несмотря на заверения SCAT, их редакции на тот момент удалось выяснить, что туристов, не улетевших в Таиланд, соберется еще как минимум на один дополнительный самолет.

По словам экспертов, всему виной суровый климат и эффект "снежного кома". Если борт задержался с вылетом, то и прилетит он, соответственно, позже.

"Все они построены по очень оптимальному расписанию, поэтому любая задержка/накладка отражается на последующем графике. Я думаю, все должны понимать, что это особенность наших погодных условий, проблем, которые возникают в зимнее время в наших аэропортах. Поэтому нужно набираться терпения", — сказала председатель КФ "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001528-byla-neispravnost-samoleta-uskenbaev-o-zaderzhke-reysa-scat-v-tailand/