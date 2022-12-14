Судно с рыбой три недели сидит на мели в Атырау

Судно сидит на мели. Кадр из видео: телеканал КТК

В Атырау корабль, груженный семью тоннами рыбы, не доплыв всего шесть километров сел на мель. Судно уже три недели обездвижено и, вероятно, сможет добраться до берега только весной, передает сайт телеканала КТК.

Корабль возвращался с ловли в море, но не доплыв шести километров сел на мель. Экипаж ждал притока воды, но в регион пришли морозы.

"Каждое утро мы колем лед вокруг корабля, иначе корпус может треснуть. Да, каждое утро здесь встречаем, бывает, ночью приходим. В те дни толщина льда была пять сантиметров, сегодня – три. Мороз немного отступает", ­– рассказал капитан корабля Иван Павлов.

Судно охраняют круглые сутки. По несколько часов колют лед вокруг корабля работники предприятия, которое занимается ловлей рыбы в море, но ночью вода снова замерзает.

Бизнесмен, которому принадлежит корабль, надеется на благосклонность погоды. Примерная стоимость судна составляет 500 тысяч долларов.

Отмечается, что предприниматели не раз жаловались на мелководье и просили провести очистку устьев. Однако власти говорят, что денег на работы по углублению дна каналов в областном бюджете нет.

"По реке Жайык нужно около 7 миллиардов, по реке Кигач – почти 11 миллиардов. По этому вопросу мы направили запросы в соответствующие органы, в профильное министерство", – сказал руководитель Управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001471-sudno-s-ryboy-tri-nedeli-sidit-na-meli-v-atyrau-video/