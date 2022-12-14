Небывалый снегопад обрушился на Усть-Каменогорск (видео)

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

На Усть-Каменогорск накануне обрушился снегопад - засыпало дороги, площади, дворы. Даже пешеходные знаки "утонули" в снегу, передает "Первый канал "Евразия".

Из-за непогоды в городе случился транспортный коллапс.

"Уровень снега, машина "Девятка" - по крышу. Коммунальные службы Усть-Каменогорска, где вы?" - говорится в одном из видеороликов, опубликованных в соцсетях.

Однако коммунальщики заверяют, что работают в усиленном режиме. Задействован весь имеющийся парк снегоуборочной техники.

По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться сегодня утром. Вчера вечером же две республиканские трассы были закрыты. Людей просили не выезжать за город.

Между тем сегодня в Восточно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001464-nebyvalyy-snegopad-obrushilsya-na-ust-kamenogorsk-video/