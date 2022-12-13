Казахстанец с самым маленьким протезом в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

Бекнур Жанибекулы. Кадр из видео: Телеканал "Хабар24"

Девятилетний казахстанец Бекнур Жанибекулы попал в Книгу рекордов Гиннесса. У него самый маленький функциональный протез в мире, сделанный из деталей LEGO, передает телеканал "Хабар 24".

Данным протезом мальчик управляет с помощью ноги или стилуса. Автором уникальных протезов стал изобретатель из Андорры Дэвид Агилар, к которому за помощью обратилась семья Бекнура.

"Цель была просто облегчить жизнь нашему ребенку, улучшить качество жизни. А Книга рекордов Гиннеса получилась таким бонусом, что заметили этот уникальный протез. И, наверное, это больше даже не мотивация к тому, чтобы искать необычные уникальные вещи, а больше для того, чтобы люди делали добро, и это будет замечено, потому что Дэвид Агилар, он действительно сделал очень доброе дело", – рассказала мама ребенка Зауре Бектемисова.

Протезы из пластикового конструктора стали не только развивающим инструментом, но также помогли мальчику укрепить веру в себя. В прошлом году Бекнур дошел до финала детского конкурса "Детское Евровидение-2021", заняв восьмое место.

"Для людей, которые такие, как я, желаю, чтобы у них тоже протезы были, и чтобы у них тоже проблем не было таких, как у меня", – сказал обладатель рекорда Гиннесса Бекнур Жанибекулы.

Автор и обладатель детских протезов Lego теперь имеют сертификаты Книги рекордов Гиннесса, а их фото украшает одну из страниц нового издания.

На Книги рекордов Гиннесса говорится, что автор протеза Дэвид Агилар родился с синдромом Поланда, характеризующимся частичным или полным односторонним отсутствием большой грудной мышцы и врожденным пороком развития кисти со стороны поражения грудной клетки. Он собирает протезы с девяти лет. Свой первый рекорд он установил в 2017 году, создав первый в мире функциональный протез руки из деталей LEGO. Агилар назвал его Mark-I (MK-I) в честь костюма героя из комиксов "Железного человека".

В дополнение к управляемому ногой протезу Агилар и его отец Ферран также разработали другую конфигурацию, включающую встроенный стилус, который мальчик может использовать для работы с планшетом или смартфоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001402-kazahstanets-s-samym-malenkim-protezom-v-mire-popal-v-knigu-rekordov-ginnessa/