Строящийся таунхаус снесли в предгорье Алматы

Снос таунхауса. Фото: акимат Алматы

Многоквартирный жилой дом, строящийся в микрорайоне Нурлытау в Алматы, сегодня начали сносить. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.

Как рассказали в акимате, внеплановая проверка, проведенная в марте текущего года Управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно.

Собственника привлекли к административной ответственности и выдали ему предписание на устранение нарушений. Когда срок предписания истек, а нарушения так и не были устранены, материалы были направлены в Бостандыкский районный суд.

В результате районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал.

По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения, заключили в акимате города.

Сегодня начался снос несостоявшегося таунхауса, который проходил в присутствии судебных исполнителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001390-stroyaschiysya-taunhaus-snesli-v-predgore-almaty/