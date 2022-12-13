Строящийся таунхаус снесли в предгорье Алматы
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Многоквартирный жилой дом, строящийся в микрорайоне Нурлытау в Алматы, сегодня начали сносить. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.
Как рассказали в акимате, внеплановая проверка, проведенная в марте текущего года Управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно.
Собственника привлекли к административной ответственности и выдали ему предписание на устранение нарушений. Когда срок предписания истек, а нарушения так и не были устранены, материалы были направлены в Бостандыкский районный суд.
В результате районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал.
По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения, заключили в акимате города.
Сегодня начался снос несостоявшегося таунхауса, который проходил в присутствии судебных исполнителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001390-stroyaschiysya-taunhaus-snesli-v-predgore-almaty/