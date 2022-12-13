Плюсовую температуру обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

О том, какой будет погода во вторник, 13 декабря, в мегаполисах Казахстана, рассказали синоптики. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха составит -1...-3 градусов. Скорость ветра в южной столице будет достигать от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане осадков тоже не прогнозируют, термометры покажут от -8 до -10 градусов. Горожан предупредили об усилении ветра до 9-14 м/с.

Плюсовую температуру пообещали синоптики жителям Шымкента. Там сегодня ожидается от +1 до +3 градусов, а скорость ветра составит 2-7 м/с. Осадков в мегаполисе тоже не ожидается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001260-plyusovuyu-temperaturu-obeschayut-sinoptiki-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/