Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ряде областей Казахстана синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение, в регионах ожидается ухудшение погодных условий - сильный ветер, низовая метель и понижение температуры.

По прогнозам синоптиков, завтра, 13 декабря, во второй половине дня на севере Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха - до 22-27 мороза. На большей части области ожидается низовая метель. Порывы ветра возможны до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области завтра ожидается снег. На севере, востоке, юге области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области, порывы до 15-20 м/с.

13-15 декабря в центре Кызылординской области сохраняется ветер восточный, порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области синоптики завтра прогнозируют низовую и сильный ветер.

В Мангистауской и Актюбинской областях, по данным метеослужбы, завтра также возможен сильный ветер.

А в Туркестанской области завтра ожидается туман. На горных перевалах прогнозируется низовая метель. Возможен сильный ветер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001247-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-neskolkih-regionah-kazahstana/