Учеба с 20 августа: на слухи о сокращении каникул отреагировали в Минпросвете

Школьники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети стали распространять информацию о том, что школьные каникулы намерены сократить - теперь, по словам авторов рассылки, учебный год будет начинаться 20 августа. В Минпросвещения опровергли эти слухи, пишет StopFake.kz.

Отмечается, что к таким выводам авторы рассылки пришли исходя из нового документа касательно каникулярного периода, который якобы находится в разработке.

"Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года). Проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам, при согласии попечительских советов, регулировать общие сроки учебного года", — прокомментировали эту информацию в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода.

"Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175) а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы", — подчеркнули в Минпросвещения РК.

Напомним, летом в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая. А 1 сентября был опубликован новый график школьных каникул. Позже глава профильного министерства объяснил, зачем нужны были эти изменения.

Также отметим, что на днях на портале "Открытые НПА" Министерство просвещения представило новый вариант приказа "Об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования". В документе указывается, что базовый срок учебного года (по умолчанию) – с 1 сентября по 31 мая включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001216-ucheba-s-20-avgusta-na-sluhi-o-sokraschenii-kanikul-otreagirovali-v-minprosvete/