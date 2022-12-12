"Ничего страшного": аким Костаная о ледяных наростах от потолка до пола

Ледяные наросты в квартире. Фото: alau.kz

Аким Костаная Марат Жундубаев считает, что охранное агентство, которое отвечает за сохранность строящегося дома, прозевало образование ледяных наростов, передает "Алау".

"Понятно, там из батареи начало подтекать, за эти дни оно натекло, морозы, вот и все. 2-3 квартиры. Но там, по сути, ничего страшного не произошло", - пояснил градоначальник.

Напомним, в костанайских новостройках прямо посреди комнат образовались ледяные наросты от потолка до пола. Фото и видео с места стали распространять в социальных сетях.

В городском акимате сообщили, что протекание воды произошло из крана Маевского в системе отопления. Были приняты меры по устранению. Эти дома еще не сданы в эксплуатацию. Власти пообещали, что все дефекты в квартирах будут устранены до заселения жильцов.

С прошлой подрядной организацией договор был расторгнут. Пока определяют новую, за сохранность было поручено отвечать одной из охранных фирм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001211-nichego-strashnogo-akim-kostanaya-o-ledyanyh-narostah-ot-potolka-do-pola/