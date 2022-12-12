Пьяный астанчанин справил нужду в лифте ЖК и был наказан

Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители одного из новых жилых комплексов в Астане стали свидетелями того, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения справил нужду в лифте дома, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Жители дома возмутились поступку мужчины и вызвали полицейских, которые вскоре прибыли на место и забрали нарушителя. Последний оказался наемным рабочим, ремонтировавшим одну из квартир.

В отношении мужчины возбудили административное производство по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". Его подвергли административному аресту сроком на 3 суток.

Согласно статье 434 КРКобАП, к мелкому хулиганству относят:

нецензурную брань в общественных местах;

оскорбительные приставания к физическим лицам;

осквернение жилых помещений;

другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Наказываются 5 МРП (15,3 тыс. тенге), либо административным арестом на срок до 10 суток.

Согласно части второй данной статьи, если человек совершил данные нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания, то следует наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

При этом действия, предусмотренные частью второй статьи 434 КРКобАП, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 20 МРП (61,2 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001167-pyanyy-astanchanin-spravil-nuzhdu-v-lifte-zhk-i-byl-nakazan/