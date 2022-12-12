Токаев об "АрселорМиттал Темиртау": Компания нарушает законодательство

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался на заседании правительства о травматизме и гибели людей на производстве компании "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Реальной проблемой стал производственный травматизм. За 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли. На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет, в том числе, о компании "АрселорМиттал Темиртау", - заявил президент.

По его словам, с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан.

"Только в этом году погибли 14 человек, в том числе, один работник на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер", - дополнил Токаев.

Он возложил контроль за принятие мер непосредственно на премьер-министра.

Напомним, 3 ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. В результате происшествия есть погибшие.

После данного происшествия было заведено уголовное дело и начато расследование.Вскоре госкомиссия, расследовавшая ЧП на шахте в Карагандинской области, установила 100-процентную вину работодателя.

В списке подозреваемых по этому делу - ряд должностных лиц, включая главу "АрселорМиттал Темиртау".Через несколько дней представители компании сообщили о временных изменениях в руководстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001110-tokaev-ob-arselormittal-temirtau-kompaniya-narushaet-zakonodatelstvo/