Около 20 замерзших в реке сайгаков сняли на видео в ЗКО

Туши сайгаков. Кадр из видео: instagram.com/bukenov_aibolat

В Западно-Казахстанской области около 20 сайгаков погибли и примерзли к реке. Местные жители опасаются, что весной туши животных могут стать причиной распространения различных заболеваний. Ситуацию прокомментировал аким Казталовского района.

Видео с замерзшими сайгами опубликовал на своей странице в Instagram Айболат Букенов. Он отметил, что ролик был снят между селами Коктерек и Жулдыз Казталовского района.

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев сообщил, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку, передает портал "Мой город".

"Лед очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют", – сказал он.

По его словам, туши будут утилизированы после того, как будет подсчитан ущерб.

Ранее мы писали, что общее количество популяции сайгаков по Казахстану возросло до 1 млн 318 тыс. особей. В прошлом году их было порядка 842 тыс. особей. В связи с этим глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что отстрел сайгаков могут разрешить в Казахстане.

После чего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор главе Минэкологии за некачественную работу в области геологии и биоразнообразия.

Затем Сериккали Брекешев заявил, что после критики президента еще раз провели собрание со всеми заинтересованными госорганами, ассоциациями, учеными и обсудили вопросы регулирования и использования популяции сайгаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001065-okolo-20-zamerzshih-v-reke-saygakov-snyali-na-video-v-zko/