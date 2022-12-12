Казахстан возглавил рейтинг стран по расходам на продукты питания

Супермаркет. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В каких странах покупка продуктов питания сильнее всего бьет по кошелькам жителей, выяснили эксперты издания РИА Новости. Казахстан возглавил список из 39 государств.

Как сообщается на сайте, при составлении рейтинга был проведен анализ бюджетов домохозяйств на основе информации национальных статистических служб. По большинству стран использованы данные для среднестатистической семьи по итогам 2019–2021 годов.

Отмечается, что в ряде государств структура бюджета со временем существенно не меняется, поэтому статистику собирают не каждый год. Для них приведены показатели за годы, предшествующие рассматриваемому периоду.

Так, согласно данным издания, казахстанцы тратят на еду 53% своего дохода - это самый высокий показатель в рейтинге. При этом на культурные мероприятия и досуг жители Казахстана тратят 1,5% дохода, а на походы в кафе и рестораны - 1,9%.

Беларусь расположилась на 4 позиции ниже Казахстана - жители этой страны отдают за продукты 37,6% своего дохода, на досуг и культурные мероприятия - 3,6%, на еду в заведениях - 3,6%.

Россияне на продукты тратят 32,2% своего дохода - это 9-е место рейтинга. На досуг у граждан России уходит 5,6% дохода, а на кафе и рестораны - 2,9%.

Отметим, что соседних с Казахстаном Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана в рейтинге нет.

Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга и Нидерландов - 8,4% и 8,7% соответственно. При этом жители Люксембурга тратят на досуг 5,2% своего дохода, а на рестораны - 8,5%. Жители Нидерландов за развлечения отдают 7,4% дохода, а вот на обеды, ужины и завтраки в заведениях - 4,6%.

Замыкает тройку стран, где меньше всего тратят на продукты, Великобритания - за продовольствие британцы отдают всего 10,5% своего дохода. На рестораны и кафе они тратят 8,7% дохода, а на культуру и досуг - 13%.

Ранее мы рассказывали, что в этом казахстанцы столкнулись с рекордным ростом цен, в том числе и на продовольственные товары. Какие продукты питания подорожали заметнее всего, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001064-kazahstan-vozglavil-reyting-stran-po-rashodam-na-produkty-pitaniya/