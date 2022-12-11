Ледяные наросты от потолка до пола в новостройках ужаснули жителей Костаная (фото, видео)

Ледяные наросты в квартире. Фото: alau.kz

В Костанае в новостройках прямо посреди комнат образовались ледяные наросты от потолка до пола. Фото и видео "ледяных" квартир распространяются в мессенджерах и социальных сетях. В акимате города прокомментировали ситуацию.

Один из видеороликов из такой квартиры опубликован в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Город Костанай, микрорайон Кунай. Жители восхищаются новыми домами в стиле позднего апокалипсиса", - говорится в описании видео.

На видео запечатлена квартира, в которой ледяные наросты образовались от потолка до пола.

Владельцы квартир в новостройках в надежде, что на их проблему обратят внимание, также разослали фото в СМИ, в частности, "Алау".

"Крик души от вкладчиков "Отбасы банка", которые ждут свои долгожданные квартиры в микрорайоне Кунай. 21 квартал, 1-2-3 дом. Дома в плачевном состоянии. Конкурс проводился в 2021 году весной. В эксплуатацию должны были ввести в том же году, в июне месяце. Но ключи нам так и никто не вручил, и мы уже не первый год ждем. Состояние домов на 10 декабря", - пишут люди.

На снимках также изображены квартиры, потолки и стены в которых покрыты толстым слоем льда.

Ледяные наросты в квартире. Фото: alau.kz

Сегодня акимат Костаная прокомментировал ситуацию.

"Строительство домов № 2, 3 (произошел порыв) в 21 квартале мкр Кунай осуществлялось подрядной организацией ТОО "Марал Курылыс", в октябре договор с данной организацией расторгнут в виду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок.

На период определения новой подрядной организацией для завершения строительства, согласно заключенному договору, сохранность домов обеспечивается охранной фирмой "Нур Сакшы". При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части", - цитирует чиновников МИА "Казинформ".

В акимате объяснили, что протекание воды произошло из крана Маевского в системе отопления. Были приняты меры по устранению, работы планируют завершить до 13 декабря.

По данным властей, дома еще не приняты и не сданы в эксплуатацию. В акимате пообещали, что все дефекты в квартирах будут устранены до заселения жильцов.

"Начата претензионная работа в отношении к охранной организации, не сообщившей о данном происшествии. В настоящее время объявлены государственные закупки на завершение работ по строительству данных домов, после определения подрядной организации все дефекты до заселения жильцов будут устранены", - говорится в заявлении акимата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001033-ledyanye-narosty-ot-potolka-do-pola-v-novostroykah-uzhasnuli-zhiteley-kostanaya-foto-video/