Казахстанские блогеры разбили авто, снимая видео для соцсетей

Разбитый автомобиль. Фото: instagram.com/nnnurdaylet

Казахстанские блогеры Нурдаулет Бектурсын, более известный как NNN, и Алишер Конысбаев разбили автомобиль, снимая видео с трюками для социальных сетей, передает NUR.KZ.

Кадры блогеры выложили на своих страницах в Instagram.

На видео запечатлено, как автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Конысбаев, на высокой скорости протаранил баррикаду из рулонов туалетной бумаги, на которой стоял Бектурсын. Блогер приземлился на землю невредимым, что и было основной целью трюка.

Однако в конце видео блогеры показывают тот самый автомобиль, но уже искореженным. По их словам, после столкновения с баррикадой из туалетной бумаги автомобиль врезался в спецтехнику, стоявшую на дороге. При этом водитель не пострадал. Также на видео показано, как разбитую машину увозят на эвакуаторе.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря - одни назвали видео постановочным, утверждая, что на самом деле разбили другую, более дешевую машину, другие же сочувствуют потере дорогого авто.

"Можно было бы и правдоподобней сделать постанову.... Детский сад", "Это уже не серьезно! Та или другая машина все ровно. Такой контент уже выбешивает", Главное, что все здоровы", "Это же фотошоп", "Плохой актер", - пишут подписчики под постами блогеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001025-kazahstanskie-blogery-razbili-avto-snimaya-video-dlya-sotssetey/