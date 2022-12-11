Ситуация в Экибастузе: 29 частных домов остаются без тепла

Специалисты. Фото: gov.kz

В Экибастузе продолжаются работы по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах, а также восстановлению теплоснабжения в частных домах, об этом сообщается на официальном сайте акимата города.

Как сообщили в акимате, по состоянию на 10 декабря, во все многоквартирные жилые дома Экибастуза подано теплоснабжение.

"По состоянию на 16 часов 10 декабря текущего года, в 6 корпусах домов по улице Сатпаева, 8 произведен монтаж общих трубопроводов горячего и холодного водоснабжений, запущены внешние системы тепловодоснабжения и холодного водоснабжения.

В 6 корпусе дома по адресу Машһур Жусупа 52 продолжаются работы по восстановлению холодного и горячего водоснабжения.

Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перерраспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие", - говорится в сообщении акимата.

По данным чиновников, из 38 частных секторов в 5 домах запущено центральное отопление, а также холодное водоснабжение.

В 29 частных домах ведутся работы по восстановлению тепловодоснабжения.

Кроме того, по информации властей, по городу продолжают устранять мелкие порывы и повреждения на теплотрассах.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ жители города остались без тепла. На следующий день в Экибастузе объявили режим ЧС. По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей могли стать ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело.

1 декабря Абылкаир Скаков был освобожден от должности главы Павлодарской области. Его место занял Асаин Байханов.

7 декабря стало известно, что все дома подключили к отоплению. 8 же режим ЧС был снят.

В минувшую пятницу, 9 декабря, новый глава региона Асаин Байханов сообщил, что все жители Экибастуза получат компенсацию за электроэнергию. По его словам, все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001006-situatsiya-v-ekibastuze-29-chastnyh-domov-ostayutsya-bez-tepla/