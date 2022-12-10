Ситуацию с самолетом прокомментировали в Минобороны Казахстана

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Ситуацию с самолетом, который отображался в сервисе Flightradar24 как принадлежащий авиакомпании Bek Air, прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, военный борт РК8265 относится к воздушным суднам Военно-воздушных сил.

"Это военно-транспортный самолет С-295 корпорации Airbus Military. При этом отмечаем, что военные самолеты и вертолеты имеют отличительную идентификацию от гражданских воздушных судов, что может приводить в отдельных случаях к ошибкам в системе распознания военных летательных аппаратов. На экранах военных радаров информация о воздушных судах и позывных отображается корректно", - отметили в Минобороны РК.

Напомним, ранее в соцсетях стали пересылать скриншот с Flightradar24. На нем был запечатлен перелет в Алматы самолета якобы авиакомпании Bek Air, которой уже почти три года нельзя выполнять рейсы. Однако в КГА сообщили, что данный борт принадлежит Министерству обороны РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000983-situatsiyu-s-samoletom-prokommentirovali-v-minoborony-kazahstana/