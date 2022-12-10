Жителей ЗКО возмутило авто с наклейкой Z

Наклейка на машине. Кадр из видео: t.me/vladimir_zolkin

В Сети распространяется видео машины с наклейкой Z. Утверждается, что она якобы была замечена на территории Западно-Казахстанской области. Жителей региона возмутило увиденное. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает "Мой город".

На распространяемом в Сети видео запечатлена машина с российскими номерами и буквой Z на заднем стекле. Отмечается, что автомобиль якобы заехал на территорию Западно-Казахстанской области.

"Остановили и заставили снять наклейки. Туда же вызвали наряд полиции. Их оштрафовали", - говорится в сообщении.

Жителей возмутило видео. Однако в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области опровергли информацию и заявили, что подобных фактов на территории региона зарегистрировано не было.

Напомним, ранее автомобиль с наклейкой Z сняли на видео в Уральске. Полицейские отметили, что будут останавливать такие машины.

Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000968-zhiteley-zko-vozmutilo-avto-s-nakleykoy-z/