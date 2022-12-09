Хабиб Нурмагомедов сделал подарок маленькому казахстанцу, спасшему двоих детей

Хабиб Нурмагомедов. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на турнире в Атырау сделал подарок 8-летнему казахстанцу, спасшему двоих детей, провалившихся в прорубь.

Хабиб прилетел в Казахстан в качестве почетного гостя на турнира Batyr Ball. Организаторы турнира опубликовали на своей Instagram-странице видео, как Хабибу показывают ролик, на котором запечатлен момент спасения детей 8-летним Динмухаммедом.

Поступок мальчика восхитил бойца и он подарил маленькому казахстанцу свою книгу с автографом.

"Что я могу сказать? Большой молодец! Он еще в одежде в холодной воде. И это было сложно психологически – остаться там", - отметил Хабиб, добавив, что хотел бы лично встретиться с мальчиком.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные в Атырау - двое детей играли на льду, который внезапно треснул, и дети оказались в воде. На помощь к ним прибежал 8-летний мальчик, который помог упавшим ребятам выбраться.

Позже Динмухаммеда Жанбырбая наградили медалью МЧС РК "Суда батқандарды құтқарғаны үшін" за смелость, отвагу и самоотверженность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000949-habib-nurmagomedov-sdelal-podarok-malenkomu-kazahstantsu-spasshemu-dvoih-detey/