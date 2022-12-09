Жителям Экибастуза выплатят компенсацию за электроэнергию, использованную в период ЧС

Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/ekibastuz_akimdigi

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в Instagram сообщил, что все жители Экибастуза получат компенсацию за электроэнергию. По его словам, все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".

По словам акима области, вслед за освобождением жителей пострадавших домов от оплаты отопления за ноябрь и декабрь, встал вопрос компенсаций для всего города вынужденно увеличившихся затрат на электроэнергию.

"Он решался нами по поручению главы государства совместно с собственниками "Экибастузтеплоэнерго" при участии первого вице-премьера Романа Васильевича Скляра. И я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения об адресном начислении компенсаций за использованную в период ЧС (с 27 ноября по 8 декабря) электроэнергию всем физическим лицам, а это 48957 абонентов города", - написал аким области.

Асаин Байханов добавил, что в настоящее время уточняются расчеты, определяется единый размер выплаты и прорабатывается механизм ее зачисления на лицевые счета потребителей.

"Все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго", - заключил он.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ жители города остались без тепла. На следующий день в Экибастузе объявили режим ЧС.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей могли стать ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело.

1 декабря Абылкаир Скаков был освобожден от должности главы Павлодарской области. Его место занял Асаин Байханов.

7 декабря стало известно, что все дома подключили к отоплению. Вчера же режим ЧС был снят.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000945-zhitelyam-ekibastuza-vyplatyat-kompensatsiyu-za-period-chs/