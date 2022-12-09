"У Астаны свой лоск": новый аким столицы обратился к горожанам

Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Женис Касымбек, получивший накануне пост акима столицы, в своем Instagram-аккаунте опубликовал обращение к жителям Астаны. Касымбек пообещал сделать город лучше и комфортнее для проживания.

Как отметил новый градоначальник Астаны, для него работать в столице – огромная ответственность и большая честь.

"Вместе с вами мы будем развивать нашу столицу. Астана – всегда была магнитом притяжения, у Астаны свой лоск и своя неповторимая энергия. Совместными усилиями мы сделаем наш город еще лучше и комфортнее для проживания", – написал Касымбек.

Он добавил, что перед городом стоят глобальные вызовы и задачи.

"Экономические показатели, развитие предпринимательства, инфраструктура, доступные социальные услуги – в своей работе мы охватим все сферы жизнедеятельности города.

Для комфортного проживания горожан продолжим строить доступное социальное жилье, школы, детсады, медицинские объекты, при этом уделяя особое внимание инфраструктурным объектам", – пишет аким.

Он также обещал уделить внимание и увеличению мощности объектов энергоснабжения, а также быть открытым для новых предложений.

"Социальные сети – эффективное средство коммуникации. Для нас важно ваше мнение. Мы открыты к предложениям и идеям по дальнейшему развитию нашей столицы", – заключил Касымбек.

Напомним, накануне Женис Касымбек был назначен акимом Астаны. На этом посту он сменил Алтая Кульгинова, занимавшего должность акима столицы с 2019 года. Сам Касымбек больше трех лет возглавлял Карагандинскую область.

Кульгинов после ухода с поста акима столицы написал обращение к астанчанам, в том время, как Касымбек попрощался с жителями Карагандинской области.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000941-u-astany-svoy-losk-novyy-akim-stolitsy-obratilsya-k-gorozhanam/