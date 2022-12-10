Всего до 3 градусов мороза ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

Городские виды. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прогноз погоды на 10 декабря в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики. Осадков в мегаполисах не ожидается. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается морозная погода без осадков и переменная облачность. Температура воздуха днем в районе -14...-16 градусов. Скорость ветра: 7-12 метров в секунду.

В Алматы 10 декабря специалисты также прогнозируют переменную облачность. Осадков быть не должно. Дневная температура воздуха -8...-10 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте в выходной день будет теплее, чем в двух других мегаполисах страны. Температура днем -1...-3 градуса. Ожидается переменная облачность. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000894-vsego-do-3-gradusov-moroza-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/