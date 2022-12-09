Незаконная постановка авто на учет: "Правительство для граждан" ответило Антикору

Машины. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography / Getty Images

Госкорпорация "Правительство для граждан" на своем официальном сайте прокомментировала появившуюся сегодня информацию о нелегальной постановке иностранных авто на учет в РК.

Ранее антикоррупционное ведомство обнародовало информацию о расследовании в отношении ряда должностных лиц, а также о задержании руководителя одного из столичных спецЦОНов.

Госкорпорация не принимает решения по регистрации автомобилей, говорится в заявлении "Правительства для граждан". Директор филиала по Астане Мади Саданов заявил, что в процессе регистрации транспортных средств она является только принимающей стороной.

"Так, сотрудники СпецЦОНов осуществляют прием документов и формируют заявки в государственный орган согласно единому порядку регистрации. После этого электронные заявления поступают на рассмотрение в процессинговый центр департамента полиции, где уполномоченные работники проверяют владельца и транспортное средство на предмет нахождения их в розыске (ограничения, обременения), сверяют сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения и принимают решение об утверждении заявки или отказа в оказании государственной услуги, сервисный центр "WEB-модуль" также находится в ведении департамента полиции", — говорится в сообщении.

В Госкорпорации подчеркнули, что ее сотрудники ответственны только за прием полного пакета документов, но не осуществляют правовой анализ для определения их подлинности.

"Таким образом, документы от услугополучателей были приняты госкорпорацией согласно правилам государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, в полном пакете документов, с осуществлением идентификации личности владельцев, а сотрудники государственного органа ответственны за утверждение заявок и проверку их на законность", — отметили в компании.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что была пресечена противоправная деятельность ОПГ, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и граждан, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000860-nezakonnaya-postanovka-avto-na-uchet-pravitelstvo-dlya-grazhdan-otvetilo-antikoru/