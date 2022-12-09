Реконструкция зоопарка, модернизация цирка и новый театр: что ждет алматинцев в 2023 году

Цирк. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы проведут реконструкцию зоопарка, модернизацию цирка и построят новый театр. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев на внеочередной XXXI сессии маслихата города, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким отметил, что износ объектов культуры на сегодня составляет 70%. Поэтому планируется начать поэтапную реконструкцию зоопарка в соответствии с международными стандартами, а также провести капремонт театра традиционного искусства "Алатау", модернизацию театра кукол, городского архива и цифровизацию библиотек на общую сумму 2 млрд тенге.

"Кроме того, мы в этом году подготовили ПСД на модернизацию здания Казахского государственного цирка, строительство нового здания Дома культуры для Казахского общества слепых и Казахского общества глухих. Средства на эти цели будут выделены дополнительно", — заявил Досаев.

Он добавил, что в 2023 году в Алматы начнется строительство молодежного театра по предложению народного артиста Казахстана Асанали Ашимова. Строительство будет начато после того, как будет готова сметная и проектная документация.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000856-rekonstruktsiya-zooparka-modernizatsiya-tsirka-i-novyy-teatr-chto-zhdet-almatintsev-v-2023-godu/