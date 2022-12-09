Прокуратура Экибастуза обратилась к горожанам из-за провокаций в соцсетях

Нашивка прокуратуры. Иллюстративное фото: gov.kz

Прокуратура Экибастуза обратилась к горожанам и призвала их не поддаваться на провокации - в соцсетях распространяются призывы к митингам, сообщает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, неизвестные призывают экибастузцев провести в городе незаконные митинги.

В надзорном органе напомнили об ответственности за организацию и участие в подобных мероприятиях, а также призвали граждан не поддаваться на подобные провокации.

Накануне в Экибастузе сняли режим ЧС, действовавший там с 28 ноября, когда из-за аварии на ТЭЦ город остался без тепла.

Сейчас в городе продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии. Глава Павлодарской области на встрече с президентом заявил, что работы по ликвидации последствий будут завершены 15 декабря.

При этом еще 7 декабря в правительстве сообщили, что к теплу уже подключены все пострадавшие в результате аварии дома. Сообщалось, что ситуация с подачей тепла нормализуется в ближайшие 2-3 дня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000790-prokuratura-ekibastuza-obratilas-k-gorozhanam-iz-za-provokatsiy-v-sotssetyah/