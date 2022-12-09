Владельцы небольших аптек в Казахстане боятся потерять бизнес из-за введения евростандарта

Аптека. Иллюстративное фото: Marko Geber / Getty Images

Владельцы небольших аптек и киосков по продаже медикаментов опасаются, что могут закрыться из-за введения нового стандарта. В 2023 году в стране вводится так называемый евростандарт, которому физически не соответствует большая часть аптек Казахстана, сообщает сайт телеканала КТК.

В Минздраве тем временем заверяют, что закрывать бизнес предпринимателям вовсе не обязательно, а внедряемый стандарт только поможет улучшить качество тех услуг, которые предоставляют аптечные сети в нашей стране.

Тем не менее многие владельцы аптек уверены, что с введением GPP уже в следующем году они не смогут получить лицензию на продолжение работы и будут вынуждены закрыть свой бизнес.

Как отметили корреспонденты, дело в том, что одно из обязательных условий - это наличие помещения для торговли лекарствами площадью не меньше 30 кв. м.

Кроме того, необходим дополнительный штат сотрудников, новые затраты и целый ряд бюрократических процедур.

Ситуацию прокомментировала исполнительный директор ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гулдария Манакпаева.

"GPP - это такой стандарт, который, в принципе, не во всех странах применяется. Его вообще в Европе и в Америке не используют", — заявила она.

Владельцы небольших аптек собрались в Астане, чтобы выразить свое возмущение введением стандарта. По их словам, бизнес на фоне кризиса и без того терпит огромные убытки.

"В 2020 году инфляция составила на лекарственные средства 10%, а в 21-м году составила 7,6%, в текущем году (еще год не окончен) - 13,3%. За три года цены поднялись на треть. Они составили более 34%.

Второй фактор - это процент обслуживания банков при оплате клиентами. Они же приходят и оплачивают картами. Когда оплачивается, банк удерживает у нас от 1% до 2,8%, за обслуживание POS-терминала сразу же они у нас забирают", — возмутился глава ассоциации независимых аптек Талгат Омаров.

Своим мнением поделились и клиенты аптек: астанчанка Роза Ибрагимова покупает в аптеке лекарства по рецепту для мужа, каждый раз оставляя примерно по 3 тыс. тенге, однако иногда сумма в чеке бывает выше.

"Мы же пенсионеры. Мы никогда не можем сказать, что цены нас устраивают. Я всегда хожу в одну и ту же аптеку. Здесь есть нужные мне лекарства, Но, даже если оно дорогое, мне приходится его покупать. Я не могу ходить и искать, где будет дешевле", — сказала женщина.

Сами аптекари уверяют, если евростандарт действительно будет внедрен со следующего года, то соответствовать его условиям, по их словам, смогут лишь около трех с половиной процентов аптек по всему Казахстану. Остальные, по их словам, должны будут закрыться.

В Алматы, по информации телеканала, уже закрылись 300 аптек.

В Минздраве же заявили, что пока особо беспокоиться не стоит: окончательное решение еще не принято.

"Они обращаются: на сколько можно продлить (прежний формат работы - прим. ред.), какие изменения будут? Ну, мы прорабатываем этот вопрос, но в дальнейшем я не могу сказать, что или в 26-м, или в 25-м (введут евростандарт - прим. ред.). Ну, мы вообще-то ставим (цель - прим. ред.) до 2025 года продлить - еще дополнительно продление. Но это уже будет продлеваться в третий раз, если это примется", — сообщила заместитель председателя комитета Минздрава Ляззат Кашкымбаева.

Как заявили корреспонденты, если евростандарт будет внедрен на аптечный рынок Казахстана, то проверять продавцов лекарств на его соответствие без особой надобности Минздрав все равно не сможет. Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса продлен еще на один год - проверки будут только по жалобам от населения.

По информации журналистов, с начала этого года владельцев аптек уже оштрафовали на 60 млн тенге.

Еще аптекари выступили против маркировки лекарств, так как у многих попросту нет возможности делать это из-за отсутствия интернета или необходимого дорогостоящего оборудования.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000786-vladeltsy-nebolshih-aptek-v-kazahstane-boyatsya-poteryat-biznes-iz-za-vvedeniya-evrostandarta/