Снег и усиление ветра ожидаются в казахстанских мегаполисах

Автомобили в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пятницу, 9 декабря, в Алматы и Астане обещают снег, а в Шымкенте - небольшое усиление ветра. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня синоптики прогнозируют выпадение снега, температура воздуха при этом составит -8...-10 градусов, а скорость ветра - от 0 до 5 метров в секунду.

Морозы до 16-18 градусов ждут сегодня жителей Астаны. В столице также ожидается выпадение снега и небольшое усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

Погода без осадков ожидается в Шымкенте, столбики термометров здесь покажут -4...-6 градусов. В третьем мегаполисе, как и в столице, ожидается усиление ветра - до 5-10 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000782-sneg-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/