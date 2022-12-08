Алабая "выгуливали" за поводок, привязанный к машине в Алматы (видео)

Привязанная к машине собака. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

Собака, привязанная к автомобилю во время движения на дороге, попала на видео. Действие, предположительно, происходит в Алматы. Случай прокомментировали в департаменте полиции города.

Видеоролик с привязанной к автомобилю собакой опубликовали в Instagram-паблике "Kris.p.brothers". Действие происходит в темное время суток на дороге, полной машин.

В комментариях пользователи Сети возмутились действиями водителя.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что водителя автомобиля, к которому привязали пса, оштрафовали.

"По указанному факту гражданин Т. 1988 года рождения привлечен к административной ответственности согласно п. 4 ч. 1 ст. 407-2 КРКобАП в виде административного штрафа в размере 10 МРП (30,6 тыс. тенге - прим. ред.)", — рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города.

Согласно статье 407-2 КРКобАП, нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными требований к содержанию и выгулу домашних животных влечет штраф:

на физических лиц - в размере 10 МРП (30,6 тыс. тенге);

на должностных лиц - в размере 20 МРП (61,2 тыс. тенге);

на юридических лиц - в размере 30 МРП (91,8 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000715-alabaya-vygulivali-za-povodok-privyazannyy-k-mashine-v-almaty-video/