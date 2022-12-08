Новую воинскую часть для оперативного реагирования на ЧС создадут в Казахстане

Спасатели на месте ЧП. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Проект постановления правительства о создании новой воинской части подготовило Министерство по ЧС РК. Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, новую часть планируется создать в Актобе. Предлагается также провести организационно-штатное реформирование по приведению штатов воинских частей гражданской обороны к утвержденному типовому штату.

Главными целями открытия новой воинской части названы:

обеспечение защиты населения, территории и объектов экономики от различных аварий, природных и техногенных катастроф;

повышение возможностей оперативного реагирования на ЧС природного и техногенного характера воинских частей МЧС по региональному принципу север, юг, запад и восток.

Финансироваться часть будет из республиканского бюджета, на ближайшие три года на нее планируют потратить 14,6 млрд тенге: в 2023 году – 4,8 млрд тенге, в 2024 – 4,8 млрд тенге, в 2025 – 4,8 млрд тенге.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 22 декабря. В случае его одобрения постановление вступит в силу 1 января 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000652-novuyu-voinskuyu-chast-dlya-operativnogo-reagirovaniya-na-chs-sozdadut-v-kazahstane/