Снежный барс попал на видео в Иле-Алатауском нацпарке

Снежный барс. Иллюстративное фото: pexels.com

В Аксайском филиале Иле-Алатауского государственного национального природного парка был снят на видео снежный барс, об этом говорится на официальной странице Instagram нацпарка.

На кадрах видео снежный барс прогуливается между деревьев.

В Иле-Алатауском нацпарке сообщили, что эти животные давно обитают на территории национального парка. Сотрудниками национального парка были исследованы следы зверя на территории Аксайского филиала.

На сайте ООН говорится, что Казахстан является одним из самых северных ареалов обитания этого животного. Главную опасность для снежного барса представляет человек: на этих больших кошек охотятся из-за их шкур, меха и других частей тела.

Кроме того, из-за глобального изменения климата высокогорные луга становятся пригодными для пастбищ, а снежные барсы и животные, на которых они охотятся, вытесняются из мест своего обитания.

По последним данным, сейчас в стране обитает около 140-180 особей снежных барсов.

Напомним, в октябре снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000651-snezhnyy-bars-popal-na-video-v-ile-alatauskom-natsparke/