"Все застроено, нет места, куда выбегать": алматинка пожаловалась на отсутствие точек сбора при ЧС

Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал о том, как будет решаться вопрос с точками сбора при землетрясениях в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц микрорайона Самал-2 пожаловалась на отсутствие мест сбора при ЧС.

"Были учения (сейсмотренировка - прим.ред.), и мы не знали, в какую сторону идти. Все застроено, нет места, куда выбегать", - рассказала женщина.

Также она сообщила, что на зданиях нет указателей.

"Мы начали особое внимание уделять вопросам подготовки к ЧС. Вместе с ДЧС пересмотрели все точки сбора с учетом новых застроек, потому что есть старая карта, а многих строений уже не предусмотрено", - сообщил аким.

Также исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков отметил, что на следующий год планируется провести широкомасштабную разъяснительную работу, разработать приложение, где каждый житель сможет увидеть маршрутизацию.

"Мы предусмотрели деньги на разъяснительную работу; работу координирует мой заместитель Аскар Амрин, надеюсь, скоро опубликуем график встреч по районам. И мы надеемся, что до завершения первой половины года мы получим приложение, где можно будет посмотреть ближайшую точку и маршрутизацию. Надо выделить отдельные деньги на указатели", - добавил Досаев.

Напомним, 2 декабря в Алматы прошла общегородская сейсмотренировка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000646-vse-zastroeno-net-mesta-kuda-vybegat-almatinka-pozhalovalas-na-otsutstvie-tochek-sbora-pri-chs/