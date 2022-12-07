Алаколь подступает к зонам отдыха и подмывает здания (видео)

Алаколь. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

Зонам отдыха на Алаколе грозит подтопление. Из-за подъема уровня воды береговая линия с каждым годом постепенно размывается. Ситуацию прокомментировали в акимате Алакольского района Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, снятое на одной из зон отдыха близ поселка Акши на левом берегу Алаколя, распространяют в соцсетях. На кадрах видно несколько строений с оголенным фундаментом, размытым подступающей водой.

Местные власти подтвердили угрозу подтопления 17 зон отдыха у населенных пунктов Акши и Коктума. В акимате отметили, что еще в 2020 году был утвержден проект создания заградительной дамбы, но работы были приостановлены.

"Указанный дом отдыха был построен в 1974 году. Размер земельного участка - 2289 кв.м. Береговая зона из года в год действительно размывается из-за подъема воды в весенние и осенние месяцы.

В этой связи был разработан проект "Строительство заградительной дамбы озера Алаколь". Его цель - предотвращение дальнейшего повреждения побережья при сохранении озерной системы и повышение техники безопасности при эксплуатации зданий и сооружений в поселках Акши и Коктума", - сообщили в акимате Алакольского района.

В ведомстве отметили, что владельцы зон отдыха не застраховали бизнес от подобных природных факторов.

"Водоохранная зона озера Алаколь создана в 2006 году по рабочему проекту. К сожалению, это природный фактор - колебания воды на протяжении веков, которая размыла водоохранную полосу побережья. Страхование имущества от таких событий частично покрывает ущерб. Однако этот вид недвижимости не застрахован", - пояснили в акимате.

Также выяснилось, что строительство заградительной дамбы приостановлено из-за судебных тяжб с подрядчиком.

"Работы на объекте не ведутся. В апреле подано исковое заявление в районный суд из-за неисполнения договорных обязательств. Оно было удовлетворено. Областной суд оставил решение без изменения. В конце ноября заключенный с подрядчиком договор был расторгнут. Сейчас судебным исполнителем проводятся работы по возврату выданного аванса", - сообщили в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000530-alakol-podstupaet-k-zonam-otdyha-i-podmyvaet-zdaniya-video/