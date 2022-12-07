Устраивать часовые забастовки хотят разрешить работникам в Казахстане

Забастовка. Иллюстративное фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона, которым упрощаются процедуры организации трудовых забастовок, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

"С начала года в стране растет количество митингов и забастовок, лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов", — заявила она.

По словам Смышляевой, проектом закона усиливается роль и повышается статус согласительной комиссии, а также упрощаются процедуры организации забастовок.

"Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.

Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Если на предприятии есть профсоюз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган", — сказала она.

Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса также одобрили законопроект, который предусматривает создание в Казахстане официального сайта для подачи петиций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000503-ustraivat-chasovye-zabastovki-hotyat-razreshit-rabotnikam-v-kazahstane/