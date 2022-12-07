"Шли с корпоратива": годовалый ребенок получил обморожение в Караганде

Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В больницу Караганды обратились родители годовалого малыша - ребенок получил обморожение пальцев одной руки. Кисть удалось спасти, передает телеканал "Хабар 24".

Как сообщает телеканал, морозы в Карагандинской области привели к росту обморожений. По сравнению с прошлым годом число пациентов увеличилось на 42%, а с начала ноября обморожения получили более 40 человек. Половине из них потребовалась госпитализация.

По словам медиков, 90% пациентов не обращаются за помощью вовремя. В результате шестерым пришлось ампутировать конечности.

"В одну из больниц области обратилась семья с годовалым ребенком, который получил обморожение пальцев кисти. Родители шли с корпоратива и не заметили, что ребенок без варежек. Обошлось без оперативных вмешательств, введением специальных препаратов удалось спасти конечность", - рассказал руководитель ситуационного центра Ерик Шонбаев.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области школьница обморозила лицо, простояв около 15 минут на остановке на морозе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000434-shli-s-korporativa-godovalyy-rebenok-poluchil-obmorozhenie-v-karagande/