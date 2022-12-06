"Очень душевные женщины": англичанин рассказал, как оказался в казахстанском селе

Джеймс Квиллен. Фото: YK-news.kz

Житель Лондона Джеймс Квиллен год назад завершил обучение в Йельском университете (США), где на факультете гуманитарных наук выучил русский язык. Позже парень отправился в Восточно-Казахстанскую область, передает YK-news.kz.

Молодому человеку понравился народный песенный фольклор, поэтому, поискав в интернете, он решил отправиться в Риддер, где и началось его знакомство с самобытным творчеством.

В городском Дворце культуры иностранец провел несколько часов с вокалистами казачьего хора.

"Без всякого стеснения Джеймс подпевал нам, порой даже пританцовывая. Было видно, что ему сильно нравится. Когда после репетиции дело дошло до чая с пирогами, наш гость совсем расчувствовался. Начал шутить, что готов здесь остаться жить навсегда. Если еще невесту подыщем, тогда назад дороги нет", - рассказывает руководитель хора Татьяна Кремешкова.

Следующие три дня англичанин провел в одном из туристических домов в селе Поперечном.

"Природа - настоящая фантастика. Близость гор, белый снег. И тишина. Только коровы мычат. И хрюкают бегающие по улицам поросята. У нас для их комфорта в местах содержания предусмотрен теплый душ. Всегда считал, что снега не боятся лишь белые медведи, а теперь выяснил, что вашим свиньям сибирский мороз не страшен. Удивительно", - поделился впечатлениями Джеймс.

Село. Фото: YK-news.kz

Впрочем, это не единственное открытие, которое сделал для себя англичанин.

"Не рискнул идти в баню. По традиции, про которую много пишут, показывают в интернете, для этого нужно в неимоверной жаре отхлестать себя колючим веником, затем упасть в снег или искупаться в ледяной воде, выпить стакан водки. Побоялся. А если обморок? Или сердце не выдержит такого запредельного стресса?" - говорит молодой человек.

Раньше, по словам Джеймса, он не задумывался, откуда и как берется сыр.

"Но, побывав в гостях у местного повара Артема, даже поучаствовал в процессе изготовления сыра. Непривычно, но занятно. Было молоко, а на выходе сыр. Здесь же отведал местной сметаны и мяса, завернутого в тесто. Называется пельмени. Ел колбасу. Сравнил. Понял, что аналогичные продукты, купленные в наших магазинах, наверное, сделаны из пластика или бумаги. Ни вкуса, ни запаха. Все познается в сравнении", - отмечает Джеймс Квиллен.

Англичанин также добавил, что ему очень понравилось выступление местного вокального ансамбля "Поперечье".

"Очень душевные женщины. Такие моменты надолго остаются в памяти. По приезде домой обязательно расскажу друзьям, знакомым, родителям, что есть такая страна - Казахстан. Есть такое село под названием Поперечное, где живут люди, у которых удивительные песни, голоса. И аналогичные души, открытые для общения и доброты", - резюмировал житель Лондона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000368-ochen-dushevnye-zhenschiny-anglichanin-rasskazal-kak-okazalsya-v-kazahstanskom-sele/