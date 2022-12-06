Аймагамбетов указал на плохую оснащенность школ камерами и тревожными кнопками

Камера видеонаблюдения. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства напомнил о важности оснащения всех школ в Казахстане видеонаблюдением и тревожными кнопками, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе совещания министр отметил, что не во всех регионах вопросы обеспечения безопасности детей на объектах образования решаются в полной мере.

По его словам, из 20 регионов (17 областей и 3 городов республиканского значения) такие проблемы встречаются в 4-5.

"Родители, отправляя своих детей в колледжи, школы и детские сады, должны быть уверены в их безопасности. Этот вопрос рассматривается не один, а уже два года. В других государствах, знаете, происходят разные тревожные ситуации.

Регионы, где низкие показатели, получается, там не проведена соответствующая работа – это значит, что акиматы этих областей не взяли под свой контроль этот вопрос и управления образования не проводят работу на удовлетворительном уровне. Получается, вы пренебрегаете вопросами безопасности детей?" — сказал Аймагамбетов.

Он сообщил, что Минпросвещения будет вносить предложение по привлечению к ответственности за неисполнение этого поручения президента. Намерен поднять он этот вопрос и на уровне правительства.

"Если до конца года не будут приняты меры, будем решать вопрос об увольнении. Безопасность детей – это вам не шутки. Регионы, где работа неудовлетворительная, должны завершить работы", — поручил он.

Какова же статистика?

Вице-министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что в крупных городах страны насчитывается 1351 организация среднего образования. При этом 83% из них заключили договор со спецслужбами охраны. Самые низкие показатели – в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Турникеты, по словам Бейсембаева, установлены в 63% школ. Самые низкие показатели – в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и в городе Алматы.

Видеокамеры выведены в Центры оперативного реагирования органов внутренних дел в 51% школ. Низкий показатель – в ЗКО, Актюбинской, Жамбылской, Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областях.

Из 190 колледжей 66% заключили договор со специализированными службами безопасности. Самые низкие показатели – в Туркестанской, Костанайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях.

В 78% колледжей установлены турникеты. Самый низкий показатель – у Павлодарской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей.

88% оснащены тревожной кнопкой. Самый низкий показатель – у Туркестанской, Атырауской, Алматинской областей.

Системы видеонаблюдения, как сообщил вице-министр, выведены в Центры оперативного реагирования органов внутренних дел в 44% колледжей. Низкий показатель – в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000338-aymagambetov-ukazal-na-plohuyu-osnaschennost-shkol-kamerami-i-trevozhnymi-knopkami/