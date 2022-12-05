Как жителям Экибастуза подать заявление на возмещение ущерба, рассказал аким
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Аким города Экибастуз Аян Бейсекин на брифинге разъяснил алгоритм действий для тех, кто пострадал из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ.
Аян Бейсекин напомнил, что в Экибастузе развернуто 12 пунктов обогрева.
По его словам, в 7 из них расположены пункты приема заявлений от жителей о причиненном ущербе.
"Заявление пишется в произвольной форме, с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Если уже были произведены какие–то работы самостоятельно, то с приложением всех необходимых фискальных документов. После этого комиссионно будем обследовать, в течение, как правило, трех дней, идет возмещение", - отметил спикер.
Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук в свою очередь добавил, что работы по оценке ущерба еще не начаты.
"Оценка ущерба еще не началась, проводим аварийно-восстановительные работы. Когда мы закончим, акимат займется этой работой. Было свыше 2 тыс. заявлений, но я точно не могу сказать", - отметил он.
В целом, по его данным, на сегодняшний момент на тепловые узлы всех жилых многоэтажных домов подан теплоноситель.
"Это значит, что горячая вода, которую дает ТЭЦ, она заходит по магистральным сетям через внутриквартальные сети, и подает на центральный тепловой узел дома. С этого центрального теплового узла происходит распределение всего теплоносителя по квартирам. Иными словами - в подвале существует тепловой узел, по которому циркулирует теплоноситель - горячая вода, которую нагревает ТЭЦ. Оттуда, с этого теплового узла, уже по стоякам - на батареи, дальше идет разводка. Поэтому я вчера не ошибся, когда сказал, что на все тепловые узлы многоэтажных жилых домов подан теплоноситель", - заявил он.
Еще на 12 домах сейчас ведутся работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах.
По его данным, уже установлено порядка 2 тыс. батарей, а в наличии на складах имеется 4 тыс. батарей.
Всего в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек.
27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000242-kak-zhitelyam-ekibastuza-podat-zayavlenie-na-vozmeschenie-uscherba-rasskzaal-akim/