Алматинцев призвали носить маски в местах скопления людей

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала во время о том, что в Алматы отмечается рост заболевших коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ.

По ее словам, за неделю в Алматы зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе эта цифра равнялась 155. При этом город находится в "зеленой" зоне.

Как правило, алматинцы заражаются в общественном транспорте, на объектах торговли, рынках и при поездках в другие регионы.

"Достоверные контакты с больными установлены в семьях – 7,1%, при посещении родственников и соседей – 3,0%, по месту работы – 3,0%. Больше всего заразившихся приходится на возрастную категорию 20-39 лет – 46,5% случаев. Далее идут граждане в возрасте 40-59 лет – 22%, а также люди от 60 лет и старше – 16%.

Показатель заболеваемости среди детей и подростков значительно ниже: дети до 1 года 6,4%, до 14 лет – 4,3 %, подростки и юноши 15-19 лет – 6,9%", - рассказала Калыкова.

Асель Калыкова сообщила о симптомах штаммов "кентавр" и "ниндзя", которые циркулируют в других странах мира. По ее словам, "кентавр" наиболее заразен, быстро распространяется, в большинстве случаев протекает в легкой форме или бессимптомно, но у лиц группы риска коронавирус может протекать тяжелее. Самый типичный симптом - боль в горле настолько сильна, что человек не может глотать и говорить в течение 2-3 дней.

"Штамм "ниндзя" - высококонтагиозный вирус. Симптомы практически ничем не отличаются от омикрона: нарушения ЖКТ, относительная для КВИ небольшая температура - 37-38 градусов, боли в горле. У детей возможен постковидный симптом", - заявила спикер.

Она рекомендовала активно прививаться каждые шесть месяцев, избегать мест массового скопления людей, а при их посещении– носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

Кроме того, руководитель отдела эпидемиологического контроля УОЗ Алматы Владимир Юсупов сообщил, что прививку против коронавируса алматинцы могут получить в поликлиниках и частных медцентрах.

"В настоящее время на территории города используются вакцины QazVac и Sinofarm VeroCell, а с сегодняшнего дня запланирована иммунизация населения вакциной Pfizer", – отметил он.

На данный момент уже провакцинировано 1 221 152 человека. Ревакцинировано полным курсом вакцинации 640069 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000207-almatintsev-prizvali-nosit-maski-v-mestah-skopleniya-lyudey-iz-za-koronavirusa/