В Минтруда ответили на предложение депутатов закрыть программу "Болашак"

Выпускники. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images

Депутат мажилиса Айгуль Жумабаева подвергла критике образовательную программу "Болашак", которая реализуется в Казахстане уже почти 30 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Айгуль Жумабаева напомнила, что министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова в рамках проекта Социального кодекса представила планы по привлечению в Казахстан иностранных ученых и других специалистов по дефицитным профессиям.

Она напомнила, что в стране 29 лет реализуется образовательная программа "Болашак", на которую, отметила депутат, тратятся огромные деньги налогоплательщиков.

"Примерная стоимость одного года обучения одного болашаковца составляет до 35 млн тенге. А специалистов как не хватало, так и не хватает. "Болашак" – это целевая программа, которая призвана обеспечить экономику высококвалифицированными кадрами.

По вашему мнению, почему сложилась такая ситуация? Определены ли уже специальности, о которых идет речь в кодексе, по которым будут привлекаться? Осуществлялась ли "Болашаком" подготовка кадров по этим специальностям, по которым планируется привлекать иностранцев.

И если да, то куда они делись? И если из тысяч болашаковцев не нашлось 200 специалистов и государство опять вынуждено привлекать иностранцев, зарплата которых будет в разы выше, чем у казахстанцев, может, пора ставить вопрос об эффективности и целесообразности этой программы?" – задалась вопросами мажилисвумен.

В ответ Тамара Дуйсенова напомнила, что на прошлой неделе новая концепция миграционной политики была утверждена правительством Казахстана.

В документе, отметила она, пересмотрена практика по предоставлению иностранными и отечественными компаниями с иностранным участием информации о потребности в иностранной рабочей силе. Если ранее ее предоставляли ежегодно, то теперь власти хотят, чтобы она была рассчитана на несколько лет.

"Это позволит нам определить, первое – нужно ли этих людей пригласить или обеспечить за счет тех, кого мы сегодня выпускаем или подготовили через "Болашак".

Поэтому совместно с министерством просвещения, министерством высшего образования и науки готовим сейчас рейтинг ценных навыков. Исходим из статуса профессии и из ежегодного прогноза, который делаем мы совместно с министерством просвещения и ежегодных вакансий с электронной биржи труда, плюс с учетом привлекаемой иностранной рабочей силы.

Будут учтены все специалисты, которые готовятся у нас и кто обучается в рамках программы "Болашак", - заверила министр.

Напомним, в июле в АО "Центр международных программ" сообщили, что этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. В первом потоке 2022 года стипендию получили 199 казахстанцев. Из 199 получивших стипендию "Болашак" 187 человек поступили в магистратуру, 12 – в докторантуру лучших вузов мира, в числе которых Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский, Колумбийский, Стэнфордский, Пенсильванский, Корнеллский университеты.

В середине ноября этого года председатель правления "Центра международных программ" Ануар Жангозин заявил, что срок отработки "болашаковцев" сократят на один год. При этом уточняется, что отработать по сокращенной программе смогут только те стипендиаты, у которых есть софинансирование от университета, спонсора или работодателя.

На сайте Международной стипендии "Болашак" говорится, что она была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000189-v-mintruda-otvetili-na-predlozhenie-deputatov-zakryt-programmu-bolashak/