Водитель автобуса с просроченным удостоверением разъезжал по Алматы

Водитель автобуса и полицейский. Фото: polisia.kz

59-летнего водителя одного из маршрутных автобусов в Алматы сняли с линии из-за просроченного водительского удостоверения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 612 КоАП РК – "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления". Это нарушение наказывается штрафом в размере 20 МРП (61,2 тыс. тенге).

Сообщается, что к ответственности его уже привлекли.

Меры административного воздействия также приняты в отношении автомеханика предприятия, выпустившего на линию водителя с просроченным документом.

"Вместе с тем на дорогах мегаполиса также был выявлен водитель автобуса, который не имеет ни навыков, ни разрешения либо категории на управление автобусом", — говорит старший госавтоинспектор УП Алатауского района Руслан Оразымбетов.

Составлен протокол по ч. 1 ст. 619 КоАП РК – "Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего либо лишенного права управления транспортными средствами, а равно соответствующей категории".

Отметим, что данное нарушение влечет штраф:

для физических лиц - в размере 20 МРП (61,2 тыс. тенге);

для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (91,8 тыс. тенге);

для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (122,5 тыс. тенге);

для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50 МРП (153,1 тыс. тенге).

По словам Оразымбетова, оба транспортных средства водворены на штрафстоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000166-voditel-avtobusa-s-prosrochennym-udostovereniem-razezzhal-po-almaty/