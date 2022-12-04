"Ни одна организация не уйдет, пока не закончит работу": Скляр о ликвидации последствий ЧС в Экибастузе

Рабочий в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Первый вице-премьер Роман Скляр, который сейчас находится в Экибастузе, доложил главе правительства Алихану Смаилову о ходе ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, сообщает Telegram-канал правительства РК.

Как сообщил Скляр, сейчас в Экибастузе продолжаются работу по подключению последних 11 жилых домов к отоплению.

"Степень готовности по ним высокая, поэтому до вечера ожидается подключение их тепловых узлов (подвалов). Параллельно в данных домах проводится замена радиаторов отопления и подводящих сетей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что тепло подадут в квартиры сегодня вечером.

Подключенные дома, где есть необходимость в замене внутренних инженерных коммуникаций, например, труб канализации, водоснабжения, остаются на контроле.

"Ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью работу не закончит. Всего в настоящее время привлечено 484 человека. Мы полностью нашу работу переформатировали, она ведется круглосуточно", — сообщил вице-премьер Скляр.

Премьер-министр подчеркнул необходимость как можно быстрее закончить все работы и обеспечить жителей теплом.

"Продолжайте работу. Нужно как можно быстрее подключить тепло ко всем оставшимся домам, поскольку люди уже неделю без отопления. Никто не должен остаться без помощи и внимания государства", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, неделю назад, в прошлое воскресенье, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуз остался без тепла. В городе объявлен режим ЧС.

Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000079-ni-odna-organizatsiya-ne-uydet-poka-ne-zakonchit-rabotu-sklyar-o-likvidatsii-posledstviy-chs-v-ekibastuze/