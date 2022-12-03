Блогер запустил фейерверки с крыши поста полиции в Алматы и был наказан (видео)

Момент запуска фейерверков. Кадр из видео: youtube.com/@PolisiaKz

21-летний молодой человек забрался с тыльной стороны на крышу стационарного полицейского поста в Алматы и запустил оттуда фейерверки. Происходящее он снял на камеру и выложил в интернет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские видеоролик заметили. А Управление полиции Жетысуского района квалифицировало действия парня по ч. 1 ст. 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство" и по ч. 2 ст. 436 КРКобАП "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах".

Специализированный межрайонный административный суд по Алматы признал его виновным в совершении указанных правонарушений и подвергнул административному аресту на 10 суток.

В полиции предупредили, что все подобные противозаконные действия, вне зависимости от мотивов, будут жестко пресекаться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000015-bloger-zapustil-feyerverki-s-kryshi-posta-politsii-v-almaty-i-byl-nakazan-video/