Назван прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на субботу

Снег в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В трех казахстанских мегаполисах сегодня, 3 декабря, осадков не ожидается. Актуальный прогноз погоды доступен на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

В Алматы сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов, скорость ветра - до 5 м/c.

В столице, Астане, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха - от -17 до -19 градусов, при этом скорость ветра составит от 9 до 14 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже без осадков, прогнозируется переменная облачность, температура воздуха днем составит от -1 до +1 градуса. А скорость ветра - от 8 до 13 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999996-nazvan-prognoz-pogody-v-astane-almaty-i-shymkente-na-subbotu/