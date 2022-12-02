Электричетво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Один из микрорайонов Алматы остался без света - соответствующие жалобы появились в соцсетях и мессенджерах. В Управлении энергетики и водоснабжения города подтвердили информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"2 декабря 2022 в 08:55 на РЭС-5 в Бостандыкском районе произошло отключение электроэнергии в квадрате ЖК "Сильвер Хилз" - микрорайон Ерменсай, 5 переулок, участок 2", — рассказали в Управлении.

В ведомстве отметили, что бригада аварийной службы АЖК выехала на место.

"Подробности будут уточняться", - добавили в Управлении.

Как позднее сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы", на РЭС-5 в Бостандыкском районе электроснабжение было восстановлено в 11:20 часов в полном объеме.

Напомним, летом этого года жители ряда домов в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Медеуском районах в Алматы остались без света.

Также премьер-министр Казахстана заявлял об износе региональных электросетей в стране, который доходит до 65%.

Кроме того, на отключения света ранее жаловался и и.о. акима Алматы Ерболат Досаев. Он также отмечал износ сетей, который, по словам градоначальника, составляет 60% в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999877-odin-iz-mikrorayonov-almaty-ostalsya-bez-sveta/