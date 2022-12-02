Учеников начальных классов перевели на дистанционку в Астане

Шахматная доска в школьном кабинете. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В пятницу, 2 февраля, занятия для учащихся начальных классов в Астане пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальной странице столичного управления образования в Instagram.

"В связи с ухудшением погодных условий 2 декабря учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, сегодня в столице ожидается мороз до 19-21 градуса, а также усиление ветра до 9-14 метров в секунду. В других мегаполисах Казахстана будет значительно теплее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999842-uchenikov-nachalnyh-klassov-pereveli-na-distantsionku-v-astane/