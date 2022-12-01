Названа возможная причина аварии на водопроводе в Петропавловске

Авария на водопроводе в Петропавловске. Кадр из видео: instagram.com/skopetro

По предварительным данным, причиной аварии, в результате которой жители Петропавловска остались без воды, стал брак в строительстве водопровода, сообщает МИА "Казинформ".

По данным пресс-службы ТОО "Кызылжар су", произошел разрыв трубы диаметром 80 см по стыку.

В водоснабжающей организации сообщили, что, предположительно, причиной аварии стал брак в строительстве.

"Снижено давление в городской сети. Ведутся работы по локализации повреждения. После закрытия магистральных задвижек на водоводе будет восстановлено давление во всех районах города, кроме домов, запитанных от аварийного участка. Под отключение попадают 15 многоквартирных домов, детская областная больница", – рассказали в "Кызылжар су".

Над устранением аварии работают 30 человек, было привлечено несколько единиц техники. Кроме того, для устранения обледенения проезжей части улицы и тротуаров будут применены тракторы с щетками и песко-соляная смесь.

"При аварии давление в городской сети было снижено до 4 Атм. Сейчас происходит поднятие давления до рабочего", - добавили в организации.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Петропавловске снова произошла крупная авария на водопроводе. Без воды остались порядка 15 домов и соцобъекты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999826-nazvana-vozmozhnaya-prichina-avarii-na-vodoprovode-v-petropavlovske/