Высадку саженцев в морозную погоду объяснили в Актау

Посадка саженцев. Фото: lada.kz

В Актау сегодня, 1 декабря, жители одного из микрорайонов возмутились посадкой саженцев в морозную погоду. Руководитель ТОО Green City Aktau Айбек Ерболеков сообщил, что посадка деревьев согласована с городской администрацией и экспериментальным Ботаническим садом, передает Lada.kz.

По словам горожан, озеленители высаживали саженцы вдоль дороги в 8 микрорайоне.

"Сегодня, примерно в 10:30, озеленители потыкали в лунки так называемые саженцы "палки". Кто же в мороз сажает деревья, они же все погибнут. Я считаю, это "отмыванием" денег, деревьев как не было в Актау, так и не будет", – пожаловалась жительница 6 микрорайона.

Руководитель ТОО Green City Aktau Айбек Ерболеков ответил на жалобу горожан. По его словам, вдоль дороги в 8 микрорайоне озеленители высадили саженцы акации и маклюры.

"Данные саженцы были закуплены в экспериментальном Ботаническом саду. Они адаптированы к нашей погоде. Высажены они были вместе с комом земли. Сегодня в Актау плюсовая погода. Наши действия полностью согласованы с акиматом Актау и экспериментальным Ботаническим садом.

Тем более, если они не приживутся, то у нас есть гарантия перед городской администрацией. Вместо не прижившихся деревьев будут высажены новые", – сказал Айбек Ерболеков.

Он добавил, что сегодня был последний день высадки саженцев, высадка деревьев будет продолжена с наступлением потепления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999814-vysadku-sazhentsev-v-moroznuyu-pogodu-obyasnili-v-aktau/