Усилить ответственность за незаконный оборот "синтетики" планируют в Казахстане

Спикеры. Фото: МВД РК

В Казахстане планируют усилить ответственность за незаконный оборот синтетических наркотиков. В ЦАРИКЦ (Центральноазиатском региональном информационном координационном центре) в Алматы сегодня презентовали проект плана по борьбе с наркотиками на ближайшие годы, передает корреспондент NUR.KZ.

В мероприятии приняли участие руководители и эксперты компетентных органов государств-участников и наблюдателей ЦАРИКЦ, представители международных организаций.

Как отметил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК полковник полиции Хаджи-Гали Имажанов, "проблема распространения наркотиков, особенно их синтетических видов, представляет глобальную угрозу всего мирового сообщества".

"Борьба с незаконным оборотом наркотиков является крайне актуальной и стратегической задачей. Президент страны уделяет повышенное внимание этой проблеме. В своем ежегодном Послании народу Казахстана, придавая решению проблемы наркотиков общенациональный характер, он поручил разработать комплексный план", – сказал Имажанов.

В ходе презентации Хаджи-Гали Имажанов отметил основные направления плана.

"Во-первых, профилактика, лечение наркомании, развитие системы учета, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Еще одной задачей является пресечение незаконных сделок с наркотиками посредством электронных платежных систем, "дроп-карт", криптовалют и других финансовых инструментов.

Также расширение в Казахстане представительств наиболее популярных интернет-платформ позволит ограничить использование интернет-ресурсов в незаконном обороте наркотиков. Одним из направлений плана является совершенствование судебно-экспертной деятельности, методик исследования синтетических наркотиков и их прекурсоров", – сообщил полицейский.

Кроме того, в презентуемом плане рассматривается усиление ответственности за незаконный оборот "синтетики", сильнодействующих и иных веществ, являющихся предметом злоупотребления. Усиление координирующей роли МВД по формированию и реализации государственной наркополитики – один из пунктов данного плана.

"Расширение международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков мероприятий затрагивает многовекторное взаимодействие практически со всеми представленными здесь зарубежными и международными организациями", – сказал полковник Имажанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999748-usilit-otvetstvennost-za-nezakonnyy-oborot-sintetiki-planiruyut-v-kazahstane/