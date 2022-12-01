Исследование: Казахстан потребляет энергии больше, чем многие другие страны СНГ

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Британская транснациональная нефтегазовая компания BP исследовала, какое количество первичной энергии потребляют страны мира за год, включая Казахстан. Ежегодный статистический обзор мировой энергетики доступен на официальном сайте.

"Статистический обзор мировой энергетики анализирует данные о мировых энергетических рынках за предыдущий год. Обзор предоставляет своевременные, полные и объективные данные энергетическому сообществу с 1952 года", — говорится в докладе.

В документе отмечается, что спрос на энергию в 2021 году достиг уровня, который предшествовал пандемии.

"В данном обзоре первичная энергия включает в себя коммерчески реализуемое топливо, в том числе современные возобновляемые источники энергии, используемые для производства электроэнергии", — говорится в докладе.

Оказалось, что показатель потребления первичной энергии в Казахстане - один из самых высоких по странам СНГ и соответствует 150,1 ГДж (гигаджоуль) на душу населения. Это в два раза больше, чем в среднем по миру.

К примеру, в среднем по миру показатель составляет 75,5 ГДж. Тогда как по странам Европы - 122 ГДж, на Ближнем Востоке - 143 ГДж, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона - 63,6 ГДж.

Наибольшее количество первичной энергии среди стран СНГ потребляют в Туркменистане (262,6 ГДж), России (214,5 ГДж) и в Казахстане (150,1 ГДж).

Следующими в списке идут Беларусь (117,2 ГДж), Азербайджан (64,6 ГДж), Узбекистан (58,1 ГДж), показатель в остальных странах СНГ равен 36,7 ГДж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999744-issledovanie-kazahstan-potreblyaet-energii-bolshe-chem-mnogie-drugie-strany-sng/