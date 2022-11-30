Доступ к стоянке для такси изменится в аэропорту Астаны

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Палата предпринимателей Астаны на своем официальном сайте сообщила, что таксисты получат равный платный доступ к стоянке столичного аэропорта.

Отмечается, что столичная ассоциация транспортников неоднократно поднимала вопрос отсутствия равного доступа для официальных такси к стоянке в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.

В результате трехсторонних встреч с руководством аэропорта достигнута предварительная договоренность о решении этого вопроса.

Глава ассоциации Медет Курманов рассказал, что с июня 2020 года аэропорт проводит торги на право аренды машиномест для организации перевозки пассажиров и багажа по первой линии, предназначенной для автомобилей всех перевозчиков такси. С тех пор к стоянке аэропорта, по его информации, имеют доступ автомобили такси только одного перевозчика, так как другим перевозчикам с небольшим подвижным парком эти места выкупать невыгодно.

"Согласно Закону об автомобильном транспорте (ст.26, пункты 3 и 5) организация перевозки пассажиров и багажа относится к компетенции акимата города Астаны, в том числе стоянки такси в аэропорту. Учитывая технологический процесс обслуживания пассажиров, любой освобождающийся автомобиль такси должен использовать стоянку такси в аэропорту в ожидании пребывающих рейсов, с целью утилизации времени простоев, рационального использования подвижного парка, снижения стоимости услуг такси. Тем не менее от членов ассоциации, а также таксомоторных компаний, которые стали официальными перевозчиками, поступают жалобы об ограничении доступа заезда на стоянку такси", - заявил он.

Было предложено разрешить аэропорту заезд на вторую линию в автоматическом режиме для автомобилей такси, список которых будет сформирован из числа официальных перевозчиков и согласован с акиматом города Астаны.

"Есть шлагбаум, есть камера, есть список. Нужна простая интеграция. Автомобиль подъезжает, считывается его номер, он проезжает и сразу же оплачивает въезд. Для оплаты можно подключить платежную систему. Стоимость заезда – вопрос обсуждаемый, его можно решить" - высказался по данному поводу Курманов.

По его словам, в свое время уже вносили это предложение руководству аэропорта, однако, тогда оно его не поддержало, разделило первую линию на лоты и разыграло их через торги.

Сообщается, что по результатам двух встреч руководство аэропорта выразило готовность рассмотреть предложения ассоциации, достигнута договоренность о разработке механизма взаимодействия официальных перевозчиков с аэропортом силами транспортников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999645-dostup-k-stoyanke-dlya-taksi-izmenitsya-v-aeroportu-astany/